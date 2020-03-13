تحدث تقرير صحفي إنجليزي عن توجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتأجيل يورو 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإنه وفي ظل تفشي المرض في عدد كبير من الدول الأوروبية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ قرارا بتأجيل البطولة حتى عام 2021.

وأفادت الصحيفة إلى أنه في حال التأجيل سيقوم الاتحاد الأوروبي بجدولة المباريات المؤجلة من البطولات الأوروبية والدوريات المحلية في الصيف المقبل.

وتعيش الكرة الأوروبية أياما عصيبة بسبب تفشي الوباء في عدد كبير من الدول الأوروبية الأمر الذي أدى إلى إلغاء وتأجيل العديد من البطولات والدوريات على امتداد القارة.