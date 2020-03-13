كشفت تقارير صحفية مغربية أن لجنة الطوارئ التابعة للكونفدرالية الإفريقية استقرت على ملعب غابوما بدوالا الكاميرونية لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقدمت ثلاثة ملاعب لاستضافة المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري الأبطال وهم الملعب الأولمبي برادس في تونس وملعب مركب محمد الخامس في المغرب وملعب "غابوما" بالكاميرون.

وأشارت التقارير إلى أن اختيار الكاميرون لاستضافة النهائي رغبة من الكاف بإقامة اللقاء على ملعب محايد خاصة وأنه من المحتمل صعود فريق مغربي إلى النهائي فتم استبعاد ملعب مركب محمد الخامس واستبعاد "رادس" بسبب استضافته لنهائي النسخة الماضية.

وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب

وأشارت التقارير إلى أن ملعب مركب مولاي عبد الله بالرباط في المغرب سيحتضن نهائي كأس الكونفدرالية باعتباره الوحيد الذي تم ترشيحه لاحتضان المسابقة.