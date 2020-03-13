أعلنت شركة الخطوط الجوية عن إلغاء كافة رحلاتها في اتجاه إسبانيا ابتداء من 16 مارس وتخفيض عدد الرحلات نحو فرنسا ابتداء من يوم غد السبت، بسبب تفشي فيروس كورونا.

حسب بيان الشركة، فان تقرر إلغاء كافة الرحلات مع اسبانيا ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس المقبل والى غاية يوم 4 أفريل المقبل. في حين سيتم تخفيض الرحلات مع فرنسا بداية من غد السبت والى غاية 4 أفريل المقبل أيضا، فاستنادا لنفس المصدر فسيتم تعليق كافة الرحلات من والى فرنسا من المدن التالية: سطيف، باتنة، تلمسان، الوادي، بسكرة، الشلف، بجاية، عنابة.

بالمقابل سيتم تخفيض عدد الرحلات من والى فرنسا، من العاصمة، وهران، قسنطينة.

وسبق للشركة أن ألغت كل رحلاتها الى روما وميلان في ايطاليا بسب التفشي الرهيب للفيروس، كما اتفقت الجزائر والمغرب أمس، على تعليق الرحلات الجوية بين البلدين.