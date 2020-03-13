* مسيرة الجمعة الـ 56 بالبويرة

* شارع عسلة حسين.

* ساحة الشهداء قبل قليل

*حراكيو باب الوادي يبدؤون السير باتجاه البريد المركزي

* بداية التجمع استعدادا لانطلاق المسيرة بتبسة.

*بداية مسيرة الجمعة الـ 56 في البويرة.

* عائلة إبراهيم لعلامي تنضم إلى مسيرة بجاية.

* انطلاق مسيرة العاصمة بشارع ديدوش مراد

يدخل الحراك الشعبي هذا اليوم، جمعته الـ 56 التي تتزامن وانتشار فيروس كورونا عبر العالم وفي بلادنا، ورغم مخاطر هذا الوباء فإن الحراكيين في العاصمة والمدن الأخرى مصممون على الخروج إلى الشوارع للتظاهر والمطالبة بالتغيير الجذري والقضاء على الفساد وإخلاء سبيل معتقلي الرأي وحرية التعبير والنشطاء السياسيين والحقوقيين.