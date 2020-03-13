توفي شخص إثر حادث دهس قطار وقع، اليوم الجمعة، بالشلف بحي البرادعي حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والاتصال لجهاز الحماية المدنية.

وأوضح البيان أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا نجم على إثر دهس قطار لنقل المسافرين كان متوجها نحو وهران، لشخص يبلغ من العمر 83 سنة بحي البرادعي، أرداه قتيلا في عين المكان.

واستنادا لذات المصدر فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء جثة الضحية التي تنحدر من حي الحمادية بالشلف، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أولاد محمد.