قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار المغرب بعد تتبع تطور انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في القارة الأوروبية، ولمحاولة الحد من انتشاره في البلاد.

وعلقت السلطات المغربية، بحسب موقع "المغرس" جميع الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر.

وكان الملك المغربي، محمد السادس، قد أجرى مشاورات مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أعقاب اجتماعات حكومية عقدها الطرفان سابقا بهدف التنسيق طوال فترة الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم.