علمت "الخبر" أن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد ، قام صبيحة اليوم جمعة، بزيارة سرية إلى المركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون سابقا بوسط البليدة، واطلع على ظروف استقبال الحالات المرضية المشبوهة، وأن هذا الأخير أعطى تعليمات لتحضير قسم "أمراض القلب" الجديد، وتحويله لاستقبال الحالات المشبوهة والمؤكد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، وأن مستشفى بوفاريك في مصلحة الأمراض المعدية سيتم غلقه ظرفيا، إلى أن يتم إعادة ترميمه وتهيئته مستقبلا.

وفي سياق الحدث الوبائي، علمت "الخبر"، أن سيدة في الـ 51 من العمر، توفيت صبيحة أمس، بسبب إصابتها بأعراض المرض الفيروسي، وأن الطاقم الطبي ينتظر نتائج التحاليل لتأكيد الأمر من عدمه.

وعن مستجدات تطور المرض في البليدة، غادر نهاية الأسبوع مستشفى بوفاريك 6 أشخاص، كان يشتبه إصابتهم بالمرض، فيما ظهرت نتائج حالة مؤكدة سلبية، لتغادر بدورها الحجر الصحي، وأن الحالات المتبقية هي محسوبة في 6 حالات مؤكدة، و12 حالة مشبوهة، تخضع للمراقبة الطبية، في انتظار ظهور نتائج تحاليل معهد باستور.