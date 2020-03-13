قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تأجيل مباراتي المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ضد نظيره الزيمبابوي ذهابا وإيابا ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الخاصة بمسابقة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون لعام 2021.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على صفحتها في "الفايسبوك" أن الهيكل المشرف على كرة القدم في "القارة السمراء" أجل جميع المباريات التي ستدور في فترة التوقف الدولي القادمة لحساب تصفيات "كان" 2021 المقررة أواخر الشهر الحالي.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "الكاف" في ظل الانتشار السريع الذي يعرفه فيروس كورونا في كامل أنحاء العالم.