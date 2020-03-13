أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعياً الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها".

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لوسائل إعلام إن "أوروبا حالياً هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي"، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

وأشار إلى أن "خمسة آلاف شخص فقدوا حياتهم، وهي محطة مأسوية".

وقال إن أوروبا الآن لديها "حالات إصابة ووفيات بالفيروس أكثر من بقية العالم مجتمعا، ما عدا الصين".