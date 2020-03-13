هلك مساء اليوم الجمعة بسوق أهراس شخصان اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون فيما تم تحويل 3 آخرين كانوا في حالة حرجة جراء استنشاقهم لذات الغاز المنبعث من مدفأة منزلهم الواقع بحي جنان التفاح بعاصمة الولاية إلى المستشفى الجهوي، حسب ما أفاد به المكلف بالاتصال بمديرية مصالح الحماية المدنية النقيب رضا مسعي.

وأوضح ذات المصدر بأن عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية لمدينة سوق أهراس تدخلوا لنقل جثتي شابين لقيا حتفهما اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بعين المكان فيما تم تحويل الثلاثة المتبقين الذين وصفت حالتهم بالحرجة إلى المستشفى الجهوي للمدينة لتلقي العلاج اللازم.

وبعدما أشار إلى أن الجهات المختصة إقليميا فتحت تحقيقا في الحادثة أضاف المكلف بالاتصال لدى مصالح الحماية المدنية بأن الضحايا الـ5 تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة.