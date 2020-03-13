أعلن مدير عام رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، في ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 16 حالة بعد ثبوت 3 إصابات جديدة.

كما أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في كلمة توجه بها مساء اليوم الجمعة للتونسيين، عن الانطلاق في اعتماد الإجراءات من المستوى الثالث لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن تفشي المرض لا يزال في مرحلته الثانية في تونس.

وأعلن الفخفاخ عن قرارات مجلس وزاري انعقد يوم أمس للغرض، والمتمثلة في غلق الحدود البحرية بصفة كلية، والحدود الجوية بصفة كلية أمام ايطاليا، مع الإبقاء على رحلة وحيدة يوميا نحو فرنسا وأخرى أسبوعية باتجاه مصر وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا.

وتقرر كذلك إلغاء كل التظاهرات الثقافية والعلمية والمعارض، وإغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي ابتداء من الساعة الرابعة مساء، وتعليق صلاة الجماعة، بما في ذلك صلاة الجمعة.

كما تقرر خوض كل المباريات الرياضية دون حضور جمهور، وإغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس الخاصة والأجنبية إلى غاية 28 مارس مع إمكانية التمديد بعد العطلة.

ودعا الفخفاخ التونسيين إلى معاضدة جهود الدولة في مكافحة انتشار الفيروس واحترام إجراءات العزل الذاتي.