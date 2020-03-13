أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 250 وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا في البلاد، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.

وأفادت السلطات بأن عدد ضحايا الفيروس بلغ 1266 حالة. كما أعلنت أيضا أن عدد المصابين بلغ 17660 حالة، مسجلة ارتفاعا بـ2547 إصابة بعد أن تم الإعلان عن 15113 حالة يوم الخميس.

ومن المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 13486، فيما تتم معالجة 14955 في كامل إيطاليا.

جدير بالذكر أن إيطاليا أغلقت أبوابها للسياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد.