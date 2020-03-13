قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، إن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة جديدة في مواجهة وباء كوفيد-19 العالمي، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي طال انتظاره في حديقة البيت الأبيض أن الحكومة ستخصص مبالغ ضخمة لمكافحة الفيروس.

ومدح الرئيس الأميركي قراره إغلاق الحدود مع أوروبا، الذي أثار جدلاً واسعاً، بعد إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية "البؤرة الجديدة" لفيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى أن هناك تعاوناً بين جهات حكومية وأخرى خاصة من أجل تعزيز قدرات البلاد على إجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.