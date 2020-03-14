أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بتفشي ظاهرة الفساد بالمؤسسات العامة في البلاد، مشيرا إلى من غير المجدي إنكار ما هو جاري في إدارتنا ومؤسساتنا العمومية التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعاليتها.

وقال زغماتي في لقاء جمعه مع إطارات ومحافظي الدولة في المحاكم الإدارية اليوم "على القضاء الإداري المساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد وإعلان بطلانها".

وأشار زعماتي إلى مساندته لمقترح تعزيز صلاحيات محافظي الدولة لإعطائهم سلطة إبلاغ النيابة عن جرائم الفساد.

وأكد الوزير أن: "المطلوب من القضاء الإداري المساهمة في الحفاظ على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة المواطن والمساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون".