تم تأكيد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية تيزي وزو.

وأكدت مصادر طبية محلية أن الحالة تعود لرجل يبلغ من العمر 45 سنة يقيم بجنوب إفريقيا وسافر مؤخرا إلى فرنسا ومنها عاد إلى أرض الوطن، حيث كانت التحاليل التي أجريت بمعهد باستور بالعاصمة ايجابية.

من جهة أخرى ذكرت ذات المصادر أن امرأة دخلت أرض الوطن قادمة من مصر، تحمل أعراض فيروس كورونا تم عزلها طبيا في إطار تدابير الحجر الصحي منذ مساء الجمعة بمستشفى تيزي وزو في انتظار نتائج التحاليل.