دعا وزير التجارة كمال رزيق موظفي القطاع لتفادي المصافحة وتقليص الاجتماعات خوفا من انتشار فیروس "كورونا".

وجاء في بيان وزير التجارة، اليوم السبت، أن القرار جاء تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية إلى الوقاية من وباء كورونا.

والبیان موجه للمديرين الجھويین، من أجل التقید بالتعلیمات التالیة:

تنظیم الاجتماعات إلا في الحالات الضرورية، وضع تحت تصرف الموظفین التحالیل المضادة لھذه الجراثیم، مع تفادي المصافحة، وكل ما من شأنه أن يؤدي لانتشار الوباء.