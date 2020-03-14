سيتم اليوم السبت أوغدا الأحد ترحيل الجزائريين العالقين بمطار الدار البيضاء بالمملكة المغربية نحو الجزائر، حسبما أكده بالعاصمة وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة، على هامش زيارة إلى مقر شركة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر (إيتوزا)، أنه تم تكليف قنصلية الجزائر بالمغرب بإعداد قائمة الجزائريين الراغبين في الرجوع إلى وطنهم قصد نقلهم مباشرة إلى الجزائر أو مرورا بتونس.

وأوضح أن وزارة الأشغال العمومية والنقل نسقت مع وزارة الشؤون الخارجية والمدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لاتخاذ جميع الإجراءات لإرجاع الجزائريين المتواجدين بالمغرب إلى وطنهم.

وقد قررت الحكومتان الجزائرية والمغربية مساء الخميس وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كإجراء" احترازي" لمنع تفشي وباء كورونا فيروس.

وسجل المغرب لحد الآن 8 إصابات مؤكدة بهذا الفيروس، وبالجزائر تم تسجيل 37 إصابة و3 وفيات بسبب هذا الوباء العالمي.