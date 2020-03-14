خرج المتظاهرون في عدد من ولايات الوطن اليوم السبت، في مسيرات، على غرار بجاية والبويرة وسطيف وهران وقسنطينة وتيزي وزو وغيرها، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا وسط المواطنين بعد إعلان حالات إصابة جديدة خارج ولاية البليدة، في كل من العاصمة وتيزي وزو.

ومنع عناصر الأمن في كل من العاصمة ووهران وغيرها التظاهر في المسيرة، حيث تم اعتقال العديد من المتظاهرين من بينهم الصحفي خالد درارني للمرة الثانية بعد اعتقاله السبت الماضي، بعد محاولة قوات الأمن تفريق تجمع في شارع ديدوش مراد.

حيت مثل خالد درارني، أمام محكمة سيدي امحمد مع عدد من الموقوفين خلال مسيرة السبت الماضي، من بينهم الناشط سمير بلعربي.