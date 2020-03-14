عاشت استعجالات مستشفى عاصمة المدية ليلة الجمعة إلى صبيحة اليوم السبت حالة استنفار على أثر مغادرة شاب يبلغ من العمر 26 سنة فجأة ذات المصلحة بعد انتظار وجيز من دخوله حسب شهود عيان تحت خشية الاشتباه في أعراضه التي جاء من أجلها للفحص لدى الطبيب.

المعني لم يحتمل رؤية صرامة الإجراءات الاحترازية المطبقة من طرف الطاقم الطبي وشبه الطبي المطبقة على المتقدمين اللفحص فغادر مسرعا إلى الخارج مختفيا بعدها عن الأنظار رغم تفطن و محاولة أعوان أمن المستشفى اللحاق به.

وبعد تحريات استمرت إلى ساعة متأخرة من صبيحة اليوم السبت من قبل المصالح الأمنية والصحية تم التعرف على مكان إقامته و قد ثم إخضاعه للفحص الطبي الذي ببنت وبينت التحاليل سلامته من آية شبهة إصابة بكورونا .

...ووضع جامعية تحت الحجر بمستشفى بني سليمان

وضعت اليوم السبت طالبة جامعية عمرها 20سنةتحت الحجر الصحي بمستشفى بني سليمان شرقي الولاية احترازا من كورونا بعد تلقيها علاجا أوليا في الصبيحة اثر تدهور في حالتها عقب عودتها إلى البيت وبحسب المدير الولائي للصحة والسكان في اتصال به فإن الطالبة تزاول دراستها الجامعية بالقطب الجامعي للعفرون ولم يثبت التحليل الوبائي الذي أجري حولها أية علاقة لها بأي شخص مصاب وبأن أن حالتها لا تشكل اشتباها بإصابة كورونا.





