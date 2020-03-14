دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، مسؤولي الإدارات العمومية والمؤسسات وأماكن العمل إلى اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة بين الموظفين والعمال في إطار مكافحة خطر تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد.

وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية --حسب بيان للوزارة-- في توفير وسائل التنظيف والتطهير في أماكن العمل وجعلها في متناول كل المستخدمين والعمال والسهر على نظافة محيط العمل بماء "جافيل" يوميا، إضافة إلى تفادي الاجتماعات غير الضرورية.

ومن بين الإجراءات الواجب اتخاذها أيضا، منع حضور كل موظف أو عامل في مكان العمل تظهر عليه أعراض الانفلونزا وحث العمال والمستخدمين على احترام قواعد النظافة المنشورة من خلال بيانات وزارة الصحة.