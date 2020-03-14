قال الوزر الأول عبد العزيز جراد أنه من حق المواطن أن يكون في الصورة فيما يخص انتشار وباء كورونا في الجزائر.

واعتبر جراد أن عدد الحالات المسجلة في الجزائر حتى الآن تعتبر قليلة، مؤكدا أن الدولة بجميع مؤسساتها تجندت منذ تسجيل أول حالة من أجل محاربة هذا الوباء الذي يعرض حياة الإنسان للخطر وقادر على المساس بالأمن القومي للبلدان.

وطلب جراد المواطنات والمواطنين أن يكون واعيين بهذا الخطر ويحافظوا على صحتهم وصحة أبنائهم، مضيفا أن توقيف الدراسة لا تعني ذهاب التلاميذ إلى الشارع والحدائق، حيث يجب أن يبقوا في بيوتهم حتى تجاوز هذه الأزمة.

وأكد أن "الأمر لا يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بل بأخذ الاحتياطات لأننا في وضع عالمي مس كل البلدان حتى الاكثر تطورا".

من جهة أخرى، نفى جراد أي استغلال سياسي لهذا الوباء من طرف السلطة، مضيفا أن من يخرج إلى الشارع للتظاهر عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.