أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم السبت عن اتخاذ إجراءات خاصة لفائدة المسافرين المعنيين بقرارات إلغاء وتقليص وتعليق بعض الرحلات الدولية التي اتخذت كإجراء وقائي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الإجراءات الخاصة السارية ابتداء من 13 مارس 2020 تخص زبائن الشركة الوطنية المعنيين بقرارات إلغاء وتقليص وتعليق بعض الرحلات الدولية.

وتابع بيان الشركة الوطنية أن المسافرين الراغبين في إجراء تغييرات في الحجوزات وتأجيل رحلاتهم بإمكانهم القيام بذلك دون دفع أي تكاليف، مهما كانت الدرجة المختارة (شريطة احترام المقصورة).

كما تمنح الشركة لزبائنها إمكانية استرجاع التكاليف في شكل رصيد أوراق تداول الكترونية من أجل رحلة لاحقة تتم قبل 31 ديسمبر 2020.

وكإجراء أخير يمكن للمسافرين طلب استرداد التكاليف بذات طريقة الدفع، حسبما أكده بيان الشركة الوطنية للطيران.