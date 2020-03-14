نصب وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، خلية دائمة لليقظة و المتابعة خاصة بالوقاية و مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر انه "تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية باتخاذ جميع الإجراءات من اجل مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" و تسخير جميع الوسائل الضرورية من اجل حماية مواطنينا، و بناء على تجسيد الجهاز الوطني للوقاية و مكافحة انتشار هذا الفيروس الذي اقره الوزير الأول فقد تم تنصيب خلية لليقظة و المتابعة لدى وزارة الاتصال".

كما أشار ذات البيان إلى ان هذه الخلية التي تترأسها مديرة وسائل الإعلام بصفتها "الجهة المختصة باللجنة متعددة القطاعات (كوفيد -19)، ستكون عملية بشكل دائم بما في ذلك يومي الجمعة و السبت".

و ستتكفل ذات اللجنة خاصة ب"رصد جميع المعلومات (الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و المواقع الالكترونية الخ...) المتعلقة بالوقاية و مكافحة انتشار فيروس "كوفيد-"19 و إعداد تقرير يومي يسلم للأمانة العامة و التكفل بالطلبات الصادرة عن المؤسسات و الهيئات من حيث التحسيس و الإعلام و الاتصال و اقتراح كل الأعمال الرامية إلى تحسين التكفل بجانب الاتصال".

و تمت الإشارة في ذات السياق إلى أن رزنامة دوام هذه الخلية قد حدد "إلى غاية 31 مارس 2020 كمرحلة أولى".