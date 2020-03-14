نفى مدير الصحة بالبليدة، احمد جميعي عصر اليوم ، تسجيل حالة وفاة ثالثة بالولاية، و التي خصت وفاة شاب في الـ 24 من العمر ، نهاية الأسبوع في ورشة بناء ببني مراد، و أن النتائج المخبرية بينت سلبية الإصابة بأعراض فيروس كورونا، مؤكد أن البلدية لغاية اليوم تحصى حالتي وفاة فقط ، ليعود بالتوضيح أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بأعراض وباء فيروس كورونا ، إلى غاية عصر اليوم هي 11 حالة ، منها 3 حالات أظهرت النتائج الأولية أنها سلبية ، في انتظار النتائج النهائية من معهد باستور.