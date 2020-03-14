الرابطة الثانية: نتائج الجولة 23

رياضة
14 مارس 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية في افتتاح مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، دون حضور الجمهور، اليوم السبت، على أن تتواصل الاثنين المقبل :

السبت :

أولمبي أرزيو - جمعية الخروب                     0 - 1

سريع غليزان - أولمبي المدية                       2 - 0

مولودية سعيدة - شبيبة سكيكدة                      0 - 0

شبيبة بجاية - مولودية بجاية                        0 - 2

مولودية العلمة - دفاع تاجنانت                      1 - 2

وداد تلمسان - أمل الأربعاء                        3 - 2

 

الاثنين 16 مارس :

أمل بوسعادة - اتحاد عنابة                          15:00 سا

جمعية وهران - اتحاد الحراش                      15:00 سا

 

الترتيب                     نقاط    لعب

1. أولمبي المدية            42     23

2. شبيبة سكيكدة            40     23

3. وداد تلمسان              39     23

4. سريع غليزان            36     23

5. أمل الأربعاء             35     23

--.جمعية الخروب         35      23

7. مولودية العلمة           33     23

8. جمعية وهران           32      22

9. دفاع تاجنانت                  30     23

10.اتحاد عنابة                  29     22 

--.مولودية سعيدة               29     23

12.أمل بوسعادة               26     22

--.أولمبي أرزيو               26      23

14.مولودية بجاية              25     23

15.شبيبة بجاية                24     23

16.اتحاد الحراش            22       22.

 

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