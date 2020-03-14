الرابطة الثانية: نتائج الجولة 23
النتائج الجزئية في افتتاح مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، دون حضور الجمهور، اليوم السبت، على أن تتواصل الاثنين المقبل :
السبت :
أولمبي أرزيو - جمعية الخروب 0 - 1
سريع غليزان - أولمبي المدية 2 - 0
مولودية سعيدة - شبيبة سكيكدة 0 - 0
شبيبة بجاية - مولودية بجاية 0 - 2
مولودية العلمة - دفاع تاجنانت 1 - 2
وداد تلمسان - أمل الأربعاء 3 - 2
الاثنين 16 مارس :
أمل بوسعادة - اتحاد عنابة 15:00 سا
جمعية وهران - اتحاد الحراش 15:00 سا
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي المدية 42 23
2. شبيبة سكيكدة 40 23
3. وداد تلمسان 39 23
4. سريع غليزان 36 23
5. أمل الأربعاء 35 23
--.جمعية الخروب 35 23
7. مولودية العلمة 33 23
8. جمعية وهران 32 22
9. دفاع تاجنانت 30 23
10.اتحاد عنابة 29 22
--.مولودية سعيدة 29 23
12.أمل بوسعادة 26 22
--.أولمبي أرزيو 26 23
14.مولودية بجاية 25 23
15.شبيبة بجاية 24 23
16.اتحاد الحراش 22 22.