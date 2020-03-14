النتائج الجزئية في افتتاح مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، دون حضور الجمهور، اليوم السبت، على أن تتواصل الاثنين المقبل :

السبت :

أولمبي أرزيو - جمعية الخروب 0 - 1

سريع غليزان - أولمبي المدية 2 - 0

مولودية سعيدة - شبيبة سكيكدة 0 - 0

شبيبة بجاية - مولودية بجاية 0 - 2

مولودية العلمة - دفاع تاجنانت 1 - 2

وداد تلمسان - أمل الأربعاء 3 - 2

الاثنين 16 مارس :

أمل بوسعادة - اتحاد عنابة 15:00 سا

جمعية وهران - اتحاد الحراش 15:00 سا

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 42 23

2. شبيبة سكيكدة 40 23

3. وداد تلمسان 39 23

4. سريع غليزان 36 23

5. أمل الأربعاء 35 23

--.جمعية الخروب 35 23

7. مولودية العلمة 33 23

8. جمعية وهران 32 22

9. دفاع تاجنانت 30 23

10.اتحاد عنابة 29 22

--.مولودية سعيدة 29 23

12.أمل بوسعادة 26 22

--.أولمبي أرزيو 26 23

14.مولودية بجاية 25 23

15.شبيبة بجاية 24 23

16.اتحاد الحراش 22 22.