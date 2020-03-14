أكد مدير الصحة والسكان في مكالمة هاتفية مع صحفي "الخبر" بتبسة منذ قليل أن الشخص المنقول اليوم إلى مستشفى بوقرة بولعراس ببكارية ليس مصاب بفيروس كورونا وقد أمر الطبيب المعالج المختص في الأمراض التنفسية نقله إلى مستشفى بكارية بعد أن كشف الفحص الطبي أنها حالة مرضية عادية على مستوى الجهاز التنفسي وهو يخضع للعلاج ألاستشفائي العادي ولم ينقل للجناح المخصص لوباء فيروس كرونا ومتواجد في الغرف العادية .

وأضاف المدير أن ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي فيما تعلق ببعض الأشخاص في تبسة خال من الصحة لأن هؤلاء لم يخضعوا لأخذ العينات أصلا المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كرونا مؤكدا بان كل الحالات يتم تشخيصها بفحص طبي عادي متخصص وتخضع للتكفل ألاستشفائي العادي .

واختتم مدير الصحة والسكان بتبسة تصريحه للخبر انه لا يوجد لدينا ما نخفي في هذا الأمر فقط وواجب علينا الاتصال الرسمي والتبليغ ويجب أن نحرص على مصداقية المعلومة من مصدرها الرسمي و أن نفهم بان المشتبه فيه بالإصابة هو الشخص الذي سافر إلى بؤر الوباء أو كان على اتصال بشخص مصاب مباشرة أو استضاف شخص من الدول النشط لديها الفيروس زيادة على وجوب توفر الأعراض الحرارة غير العادية السعال الجاف الحاد وهي الشروط التي لم تتوفر في اي كان من الأشخاص الذين خضعوا للفحص الطبي المعمق أي أننا أمام حالات مرضية عادية فقط هناك صرامة في الإجراءات في ظل ارتفاع وتيرة الإصابة بالأنفلونزا الموسمية العادية مع التقلبات الجوية المستمرة.