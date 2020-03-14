أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست يوم الخميس الماضي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كما تمكنت مفارز أخرى بالناحية العسكرية الخامسة، من تدمير قنبلة تقليدية الصنع بجيجل وقنبلة يدوية بالطارف، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ الناحية العسكرية السادسة يوم 12 مارس 2020، من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي/ الناحية العسكرية الخامسة، من تدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بجيجل وقنبلة (01) يدوية بالطارف".

وأضاف ذات المصدر أنه "وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، القطاع العملياتي إن أمناس/ الناحية العسكرية الرابعة يوم 13 مارس 2020 من حجز (264.4 كلغ) من الكيف المعالج كانت على متن سيارة بإليزي"، فيما حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بتلمسان/ ن ع2، (39) كيلوغرام من الكيف المعالج".