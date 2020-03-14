دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم السبت بالبليدة المواطنين الذين يخرجون أسبوعيا في إطار الحراك الشعبي إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق "بصحتهم وحياتهم".

وقال الوزير الأول "أريد أن أقول لإخواني وأخواتي في الحراك أننا لسنا هنا نبحث عن الاستعمال السياسي مثلما يقوم به البعض، ولكن أقول لهم عليكم أن تكونوا حذرين لأن الأمر يتعلق بصحتكم وحياتكم"، مناشدا إياهم بـ"توخي الحذر واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة".

وأضاف جراد: "بإمكانكم الخروج مثلما تريدون ولكن خذوا احتياطاتكم لعدم المساس بصحتكم وصحة الجيران والأمهات والآباء وتجنب تعريضهم للخطر"، لأن المرض إذا انتشر عبر التراب الوطني، يضيف، "سندخل في مرحلة أخرى".