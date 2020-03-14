دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة المواطنين والمواطنات إلى ضرورة الالتزام المطلق بقواعد السلامة الصحية وتجنب قدر الإمكان أماكن التجمع العامة لتفادي الإصابة بوباء فيروس كورونا حسب ما أكده اليوم السبت بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن وزارة الداخلية تدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى" ضرورة الالتزام المطلق بهذه القواعد وان يتجنبوا قدر الإمكان أماكن التجمع العامة من الفضاءات الترفيهية والحدائق العمومية والمرافق التي تشهد توافدا كبيرا من المواطنين وأن يتخلوا مؤقتا على بعض العادات لاسيما الاحتفائية منها والتي من شأنها أن تكون بيئة ملائمة للإصابة بعدوى فيروس كورونا".

وأوضح ذات البيان في هذا السياق أنه "بالرغم من تعبئة مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الوباء إلا أن الآمر يتطلب المزيد من الحرص واليقظة من قبل المواطنين والمواطنات والتجنيد باتباع قواعد السلامة الصحية تلافيا لأية إصابة محتملة" لاسيما وأن هذا الوباء -- يضيف المصدر-- "ضارب في الانتشار عبر بلدان العالم رغم الآليات المرصودة لوقف تفشيه حيث تظل الإجراءات المتخذة في صالح المواطنين حرصا