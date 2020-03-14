دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم السبت بقسنطينة إلى فتح حوار داخل الحراك من خلال تبني مناهج ومواقف "منطقية و مدروسة" لخدمة البلاد والشعب.

وأكد تواتي خلال ندوة جهوية خاصة برؤساء المكاتب الولائية لتشكيلته السياسية بشرق البلاد على " فتح حوار داخل الحراك بإقحام جميع شرائح المجتمع من أجل تفادي أي محاولة للانقسام"، داعيا إلى "اعتماد مناهج ومواقف منطقية ومدروسة لخدمة الوطن والشعب".

وأبرز رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في هذا السياق ضرورة "تنظيم لقاءات تشاورية على جميع المستويات من البلديات وإلى غاية رئاسة الجمهورية من أجل مناقشة الوضعية الحالية للبلاد وإعداد توصيات لتجسيدها من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية".

وأفاد المتحدث بأن تشكيلته السياسية تتموقع ضمن "المعارضة البناءة" و"لم تتوقف أبدا عن الدفاع عن العدالة والمساواة لجميع المواطنين".

وحسب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فإن الحراك الذي يعتبر كذلك " تعبيرا شعبيا" يعد بمثابة "صمام أمان" للجزائر التي تمر حاليا بوضع حرج .

وبعد أن حث على "العمل من أجل إرجاع الكلمة للشعب"، صرح السيد موسى تواتي أنه "يجب النزول إلى الميدان ورؤية الحياة الصعبة للمواطن من أجل إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية المطروحة بشكل حاد على غرار الفقر والبطالة".