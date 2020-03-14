ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية اليوم بما وصفه "قمع" المتظاهرين السلميين في مسيرة اليوم بالجزائر العاصمة وتسجيل العديد من التوقيفات. كما ندد "الأفافاس" في بيانه بـ"الاعتقال التعسفي" لمناضل الحزب من فدرالية بجاية، سعيد بن أعراب، مضيفا أنه لا يعلم مكان تواجده إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

كما طالب الحزب بوقف هذه "التصرفات القمعية وإطلاق سراح جميع الموقوفين". ودعت جبهة القوى الاشتراكية المواطنات والمواطنين إلى المحافظة على الطابع السلمي للمظاهرات.