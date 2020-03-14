أجريت اليوم السبت ثلاثة مقابلات في افتتاح الجولة الـ22 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وارتقت مولودية الجزائر إلى الوصافة مؤقتا بعد فوزها على نجم مقرة بنتيجة (3-2) على ملعب 5 جويلية.

وسجل أهداف اللقاء سامي فريوي (21، 37) وعبد الرحمن بورديم (54) للمولودية، وعلي هارون (50) ومحمد أشرف (67) لمقرة.

ورفع العميد رصيده إلى النقطة 37، فيما يبقى نجم مقرة في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

وفي مقابلة أخرى، عاد اتحاد الجزائر إلى سكة الانتصارات بعد 10 لقاءات، وأطاح بمولودية وهران بنتيجة (4-1) على ملعب عمر حمادي بالعاصمة.

وسجل أهداف المقابلة عبد الكريم زواري (22، 48)، بلال بن حمودة (53، 61) للاتحاد، وماحي بن حمو (45+1) للمولودية.

ورفع أبناء سوسطارة رصيدهم إلى النقطة 29، فيما تجمد رصيد الحمراوة عند النقطة 30.

من جهته فازت جمعية عين مليلة على نصر حسين داي بهدف لصفر جاء في آخر أنفاس اللقاء عن طريق مروان دهار.

ورفعت الجمعية رصيدها إلى النقطة 32، فيما تبقى النصرية في المؤخرة برصيد 19 نقطة.

النتائج:

السبت :

جمعية عين مليلة - نصر حسين داي 1 - 0

اتحاد الجزائر - مولودية وهران 4 - 1

مولودية الجزائر - نجم مقرة 3 - 2

الأحد :

شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 16:00 سا

وفاق سطيف - شبيبة القبائل 17:00 سا

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج 18:30 سا

الاثنين :

شباب بلوزداد - نادي بارادو 15:00 سا

اتحاد بلعباس - أولمبي الشلف 16:00 سا

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 40 21

2. مولودية الجزائر 37 21

3. وفاق سطيف 36 21

4. شبيبة القبائل 35 21

5. جمعية عين مليلة 32 22

6. شباب قسنطينة 31 21

7. مولودية وهران 30 22

--.شبيبة الساورة 30 21

9. اتحاد الجزائر 29 22

10.اتحاد بلعباس 26 21

--.نادي بارادو 26 20

12أ. برج بوعريريج 25 21

--.أولمبي الشلف 25 21

14.اتحاد بسكرة 21 21

15.نجم مقرة 19 22

--.نصر حسين داي 19 22.