أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي أن دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 جويلية حتى التاسع من آوت المقبلين ستبقى في موعدها المقرر، رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وأشار آبي إلى أنه لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس كورونا. وجاء كلام آبي بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في رزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء الياباني في تصريحات السبت : "سنتعاون بشكل وثيق مع المسؤولين، ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء". وأضاف: "نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر من دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس".

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالمياً على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.