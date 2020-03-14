أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه خضع لاختبار كورونا أمس والنتيجة ربما تكون بعد يوم أو يومين.

وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نظام مالي قوي وعملت بكل جهد من أجل مواجهة فيروس كورونا متابعًا: "دولتنا في وضع اقتصادي أفضل".

وأكد طبيب البيت الأبيض أن ترامب خالط مسؤولا مطلع الأسبوع الماضى تبين أنه مصاب بـ"كورونا" وكذلك تناول ترامب العشاء الأسبوع الماضى مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي المصاب بالفيروس.