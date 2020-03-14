مؤسسة النقل البحري للمسافرين توقف جميع رحلاتها

أخبار الوطن
14 مارس 2020 () - م.خ/ واج
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قررت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توقيف كل رحلاتها البحرية بسبب توسع رقعة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) حسبما افاد به اليوم السبت بيان للمؤسسة .

وجاء في بيان المؤسسة "نظرا لتوسع رقعة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في الدول التي تتردد عليها سفن المؤسسة تم توقيف كل الرحلات البحرية مؤقتا الى غاية تحسن الوضع".

و اضاف ذات المصدر أنه "ستنظم المؤسسة عند الحاجة رحلات خاصة لإجلاء المسافرين الجزائريين العالقين في كل من فرنسا و اسبانيا" .

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