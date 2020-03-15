ارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 48 حالة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد.

من جهة أخرى، أوضح بيان لوزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل "11 حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 84 سنة من ولاية البليدة"، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة "48 حالة، منها أربعة وفيات".

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل "تسع حالات بولاية البليدة، كانت على اتصال مع الحالات الأولية، بالإضافة إلى حالتين بولاية قالمة".

وكشف الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال استضفاته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، صباح اليوم، ارتفع عدد المصابين بالفيروس من 37 الى 45

وقال جراد "الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لاقتناء المعدات الطبية من كمامات ومواد التعقيم وهي موجودة بشكل كاف، والأطقم الطبية تشتغل دون انقطاع".



وبخصوص غلق المجال الجوي قال "أغلقنا المجال البحري بشكل كامل، و الجوي بشكل نسبي لأنه لدينا مواطنين في الخارج لا يمكن تركهم هناك وإلا ستتضاعف علينا المسؤولية لإرجاعهم".

كمال قال أن الحكومة بصدد التشاور مع علماء الدين لغلق المساجد.

وفي رده على سؤال "الحكومة متهمة بمحاولة خنق الحراك،" قال "أن البلد في مواجهة وباء عالمي و هناك من يريد أخد الشعب إلى الهاوية، ما يقال حول أن الحكومة تبحث عن حجج سياسية لمنع الحراك كذب، نطلب من إخوتنا و أخواتنا الحذر لان الأمر يتعلق بصحة أمهاتنا وإخوتنا "كونو عاقلين"، و احموا أنفسكم".