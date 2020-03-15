سادت حالة من الهرج والمرج على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، وصلت من الرياض إلى بيروت بسبب رفض بعض الركاب وضع الكمامات وتعمدهم العطس بوجه الآخرين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصور واقعة الهرج والمرج لحظة هبوط الطائرة وتوجه الركاب إلى باب الخروج.

لكن قناة "إل بي سي أي "روت ما حصل على متن الطائرة، والتي قيل إن هناك شبانا تعمدوا السعال في وجوه الركاب عند خروجهم لنقل عدوى فيروس كورونا إليهم.

وذكر الموقع الرسمي للقناة الفضائية، أن الأزمة حدثت بسبب قيام الفريق التقني والإعلامي التابع لها، بتصوير الإجراءات الوقائية المتبعة عند الخروج من الطائرة في مواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أشارت القناة إلى أنه بمجرد أن حطت الطائرة على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بدأ الفريق بتصوير لحظة خروج الركاب لتوثيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خاصة أنه اتخذت إجراءات نوعية عبر ارتداء لباس خاص لمنع نقل والتقاط فيروس كورونا.