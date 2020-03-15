تظهر معلومات إحصائية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم تجاوز حتى اليوم الأحد 150 ألف شخص.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، ومقرها في الولايات المتحدة، بلغ عدد المصابين بكورونا على مستوى العالم حتى الآن 156400 شخص على الأقل، مع تسجيل 5833 حالة وفاة بسبب الوباء الذي بدأ انتشاره أواخر ديسمبر من مدينة ووهان الصينية.

وقد تعافى 73968 شخصا في العالم، حسب بيانات الجامعة، من الفيروس المستجد.

ولا تزال الصين أكبر بؤرة للفيروس في العالم، مع 80995 حالة إصابة و3203 حالات وفاة مسجلة، تليها إيطاليا (21157 إصابة و1441 وفاة) وإيران (12729 إصابة و611 وفاة) وكوريا الجنوبية (8086 إصابة و72 وفاة) وإسبانيا (6391 إصابة و196 وفاة).

وتحل في المراتب بين السادسة والعاشرة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس في الكرة الأرضية كل من ألمانيا (4585 إصابة وتسع وفيات) وفرنسا (4481 إصابة و91 وفاة) والولايات المتحدة (2952 إصابة و57 وفاة) وسويسرا (1359 إصابة و13 وفاة) والمملكة المتحدة (1143 إصابة و21 وفاة).

وفي العالم العربي لا تزال قطر أكبر بؤرة للفيروس مع 337 حالة إصابة مؤكدة، دون تسجيل وفيات.

وفي روسيا، سجلت حتى الآن 59 حالة إصابة بالفيروس دون تسجيل حالات وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم مائة ألف شخص في السادس من مارس الجاري.

إغلاق المسجد الأقصى وقبة الصخرة

قررت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة غلق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة الصلوات في الساحات المفتوحة.

وقال الشيخ عمر كسواني، مدير المسجد الأقصى، لـ"رويترز" إن "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق مصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".

وأضاف "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد". وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر.

الصين.. ارتفاع طفيف في عدد الإصابات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844.

وسجلت الصين عشر حالات وفاة يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد إلى 3199 شخصا حتى الآن.

إصابة زوجة رئيس وزراء إسبانيا بالفيروس

أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء أمس السبت، أن ماريا بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، مصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما فرضت السلطات حجرا صحيا شبه كامل في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان: "أعطت الفحوصات الطبية، التي خضع لها خلال الساعات الماضية في قصر مونكلوا (مقر رئيس الوزراء) أشخاص مقربون من رئيس الوزراء، نتائج إيجابية خاصة بحالة زوجته".

وشدد البيان على أن كلا من غوميز وسانشيز "بخير"، موضحا أن "كليهما لا يزالان في قصر مونكلوا، ويتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حددتها السلطات الصحية".

تسجيل 6 إصابات جديدة في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، ليصل عدد المصابين بهذه السلالة في المملكة لـ7 أشخاص.

وأفاد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.

حصيلة المصابين في السعودية تتجاوز 100

أعلنت السعودية عن تسجيلها 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للمصابين الـ 100 شخص.

وأكدت وزارة الصحة مساء أمس السبت أن 12 من هذه الحالات سجلت في العاصمة الرياض، بمن فيهم ثلاثة مواطنين ومقيم أمريكي كانوا مخالطين لمصابين آخرين أعلن عنهم سابقا، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين قدموا من بريطانيا وأربعة مواطنين قدموا من فرنسا، علاوة على مقيم فرنسي وصل من وطنه عن طريق الإمارات.

كوريا الجنوبية ترصد 76 إصابة جديدة

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والأوبئة، عن تسجييل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصا توفي منهم 75.

وتدل هذه الأرقام الأخيرة على تراجع عدد حالات الإصابات الجديدة بعد تسجيل 107 حالات السبت.

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 61.9% مقابل 38.1% للرجال.

ووصل عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس إلى 248647 شخصا، بمن فيهم المصابون المؤكدون، وجاءت النتائج لـ222728 شخصا سلبية، فيما ينتظر 17940 شخصا نتائجهم.

تسجيل أول إصابة في جمهورية الكونغو

أفادت حكومة جمهورية الكونغو، يوم السبت، برصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لتصبح الدولة الإفريقية الـ25 التي وصلت إليها هذه السلالة.

وأوضحت حكومة الكونغو، أن الإصابة سجلت لدى رجل 50 عاما، عاد إلى البلاد من باريس في 1 مارس الحالي، مشيرة إلى أنه يرقد الآن في حالة مستقرة وجرى عزل زوجته وابنته.

قطر ترسل الحزمة الأولى من مساعداتها العاجلة إلى إيران

أعلنت قطر، مساء السبت، عن إرسالها الحزمة الأولى من المساعدات الطبية العاجلة إلى إيران لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد صندوق قطر للتنمية، "تقديمه هذا الدعم الإنساني بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذا لتوجيهات الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني"، مشيرا إلى أن "الحزمة الأولى من المساعدات تضم حوالي ستة أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الكمامات والمعقمات والمطهرات الطبية".