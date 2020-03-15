طلب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين من وزير العدل بإتخاذ إجراءات وقائية لتجنب انتشار وباء كورونا.

ووجه الاتحاد الوطني بطلب نشر على صفحته الرسمية في "فايسبوك"، تحت توقيع رئيس الاتحاد ساعي أحمد، أنه "نظرا للانتشار السريع لوباء الكورونا وللحفاظ على صحة الجميع، ألتمس منكم تأجيل جميع القضايا في المادة المدنية باستثناء المستعجلة، تأجيل جميع القضايا الجزائية باستثناء المحبوسين، بالإضافة إلى منع حضور الجلسات لأشخاص غير المعنيين بالقضايا المجدولة وضرورة تعقيم قاعات الجلسات"