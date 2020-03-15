تستأنف محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم ، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وعدد من أبنائه.

وكانت ذات المحكمة قد استجوبت خلال اليوم الأول من هذه المحاكمة (الأربعاء الفارط) المدير العام السابق للأمن والذي أنكر كل التهم ذات الصلة بقضايا الفساد المتابع فيها، أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

كما استجوبت المحكمة خلال اليوم الثاني (الخميس ) زوجة عبد الغاني هامل, عناني سليمة , التي أنكرت التهم الموجهة اليها في حين اعترفت باستفادتها من تسع محلات ببلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة) بغرض " انجاز روضة للأطفال".

كما تم استجواب أبناء عبد الغاني هامل المتابعين أيضا في هذه القضية وهم أميار، مراد وشفيق وكذا ابنته شهيناز، والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد رحايمية، كما استمعت المحكمة للمدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر معاشي فيصل.

وتم خلال نفس اليوم الاستماع لمدير الصناعة بالنيابة سابقا لولاية وهران خلدون عبد الرحيم بالإضافة إلى المتهم معلم سمير وهو مدير أملاك الدولة بنفس الولاية سابقا.

ويوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووالي الشلف الأسبق محمد غازي ووزير الإشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان وكذا عبد المالك بوضياف بصفته واليا سبقا لوهران.

نفى والي وهران الأسبق، عبد المالك بوضياف منح أي امتيازات لأبناء عبد الغني هامل، مشيرا بأنهم قاموا بإيداع طلبات الإستثمار كغيرهم من المواطنين ولم تكن استفادتهم عن طريق المفاضلة.

وأضاف "لم ألتقي هامل ولا أبنائه قط لا في وهران أو أي مكان آخر، كما أن العلاقة بيننا لا تعدو كونها مهنية"، رافضا التهم التي وجهها القاضي له، لاسيما قضية بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وقال المتهم بوعميران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة بعد توجه له التهم :تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة، من طرق قاضي الجلسة، "أنا تعرضت لضغوطات خلال آخر سنتين بسبب تهديد أصحاب المال والنفوذ خاصة بعد المصادقة على قانون المالية 2015".