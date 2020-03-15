قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد أن تهريب الأموال والفساد هو "كورونا"، من نوع أخر، مشيرا أن الجزائر تعيش أزمة متعددة الأبعاد

في تصريح له للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، قال الوزير الأول، أن إجتماع مجلس الوزراء المُقبل سيُخصص لقانون المالية التكميلي الذي أوصى الرئيس تبون وزير المالية، عبد الرحمان راوية بإعداده في أقرب وقت ممكن ، في آخر اجتماع له لدراسة الوضعية الاقتصادية للبلاد على خلفية تراجع أسعار البترول، مؤكدا أن القانون يشمل 3 محاور تتمثل في التطوير البشري الذي يشمل الصحة، التعليم والإنتقال الطاقوي من البترول إلى الطاقات المتجددة اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.