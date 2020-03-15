أوقفت مصالح الأمن بولاية البويرة، صباح اليوم الأحد، عدد معتبر من المتظاهرين المساندين للنشطاء في الحراك الذي تم استدعاؤهم للاستماع إليهم بمقرات الشرطة أو للحضور إلى جلسات المحكمة.

وحسب ما علم لدى "الخبر"، فإن الموقوفين بساحة الشهداء بوسط مدينة البويرة كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الموقوفين ومع الحراكيين الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام الجهات الأمنية أو القضائية.

وقد عززت مصالح الأمن تواجدها صباح اليوم بساحة الشهداء بوسط مدينة البويرة حيث كان المكان الذي حدد من طرف النشطاء للانطلاق في المسيرة .

هذا وقد حولت مصالح الأمن الموقوفين إلى مراكز الشرطة ومن بين الموقوفين عضو المجلس الشعبي الولائي لولاية البويرة عن حزب الأرسيدي .