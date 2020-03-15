سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، رابع وفاة بفيروس كورونا، فيما ارتفع مجموع الإصابات المؤكدة إلى 48 حالة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل "11 حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 84 سنة من ولاية البليدة"، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة "48 حالة، منها أربع وفيات".

و في هذا السياق، أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل "تسع حالات بولاية البليدة، كانت على اتصال مع الحالات الأولية، بالإضافة إلى حالتين بولاية قالمة".

وتؤكد الوزارة على أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين"، كما "يبقى نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته ساري المفعول، والفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب".

وإزاء هذا الوضع، توصي وزارة الصحة بـ"ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو استعمال محلول كحولي، مع الحرص، عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف والفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذو استعمال أحادي والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليدين بعدها".

و للمزيد من المعلومات، تدعو الوزارة إلى تصفح موقعها www.sante.gov.dz.