أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأحد، أنها ستبقي على الرحلات البحرية ما بين الجزائر وفرنسا المبرمجة ما بين يوم الأحد والأربعاء للشهر الجاري لإجلاء المسافرين الجزائريين.

وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بالرحلات التي تضمنها سفينة "طارق بن زياد" الجزائر-مرسيليا لمبرمجة يوم 16 مارس ومرسيليا-الجزائر ليوم 18 مارس، مضيفا أن سفينة "الجزاير 2" ستضمن كذلك رحلتي وهران-مرسيليا يوم الأحد 15 مارس ومرسيليا-وهران ليوم الثلاثاء 17 مارس.

في ذات السياق، ذكرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تعليق الرحلات البحرية بسبب وباء الكورونا سيبدأ يوم الخميس 19 مارس.