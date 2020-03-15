قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن الرئيس حسن روحاني حث دول العالم على عدم إتباع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال ظريف في تغريدة على موقع (تويتر)، أن الرئيس روحاني في رسائل إلى نظرائه، أوضح لهم كيف أن العقوبات الأمريكية أعاقت جهود مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إيران.

وأوضح ظريف أن روحاني حث دول العالم على التوقف عن الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وفي وقت سابق، دعا ظريف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الضغط على واشنطن لرفع العقوبات عن طهران.

وتعد إيران من بين الدول التي تضررت بشدة من تفشي المرض.