استقبل، مستشفى زيوشي محمد بطولقة بولاية بسكرة حالتين يشتبه إصابتهما بفيروس " كورونا " المستجد ويتعلق الأمر بشيخين قدما من فرنسا في الأيام الأخيرة .

واستنادا إلى مصادر طبية فإن الحالة الأولى تخص شيخ مغترب بفرنسا يبلغ من العمر 81 سنة من بلدية امليلي حيث قام أقاربه بتحويله إلى المستشفى المذكور بعدما لاحظوا عليه علامات الزكام والعياء .

والحالة الثانية تتعلق كذلك بشيخ آخر من بلدية بوشقرون يبلغ من العمر 91 سنة عاد هو الآخر إلى موطنه في السابع مارس حيث تم نقله للمستشفى من أجل العلاج .

وقد وضع الاثنان رهن الحجر الصحي كإجراء وقائي في انتظار نتائج التحاليل لدى معهد باستور .