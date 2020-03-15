استقبل ، مستشفى زيوشي محمد بطولقة بولاية بسكرة حالتين يشتبه إصابتهما بفيروس " كورونا " المستجد و يتعلق الأمر بشيخين قدما من فرنسا في الأيام الأخيرة .

و استنادا إلى مصادر طبية فان الحالة الأولى تخص شيخ مغترب بفرنسا يبلغ من العمر 81 سنة من بلدية امليلي حيث قام أقاربه بتحويله إلى المستشفى المذكور بعدما لاحظوا عليه علامات الزكام و العياء .

و الحالة الثانية تتعلق كذلك بشيخ آخر من بلدية بوشقرون يبلغ من العمر 91 سنة عاد هو الآخر إلى موطنه في السابع مارس حيث تم نقله للمستشفى من اجل العلاج .

و قد وضعا الاثنان رهن الحجر الصحي كإجراء وقائي في انتظار نتائج التحاليل لدى معهد باستور .