قرر مكتب تيزي وزو للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يوم غد الاثنين وذلك بسبب وباء كورونا، حسبما علم اليوم الأحد من رئيسه، مولود سماعيلي.

وصرح سماعيلي أنه "إثر التطورات المسجلة بسبب فيروس كورونا، اجتمع مكتب النقابة لتيزي وزو أمس السبت في دورة استثنائية وأصدر قرارا نابعا من حس مسؤولية مهنيي الصحة لتجميد الإضراب الذي كان مقررا يوم غد وتأجيله لوقت لاحق. وضعنا مطالبنا على جنب إلى غاية مرور هذه الأزمة".

كما جاء في بيان لنفس النقابة أن "هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم, تفرض علينا أن نتصرف بمسؤولية كمهنيي الصحة وتحمل ولعب دورنا في تحسيس ووقاية المواطنين ضد انتشار هذا الوباء".

وأطلقت نقابة الصيادلة لتيزي وزو نداء لجميع الصيادلة للمشاركة "بشكل فعال" في الحملة الوقائية التي أطلقتها المنظمة العالمية للصحة والسلطات الصحية للبلاد و"تقديم النصائح والمعلومات اللازمة للمرضى لاحتواء خطر العدوى"، وفقا لذات البيان .