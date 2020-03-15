قررت وزارة الشباب والرياضة غلق كل المنشآت الرياضية ابتداء من نهار الغد الى غاية يوم 5 أفريل.

جاء في بيان لوزارة الشباب والرياضة "فضلا عن التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار وباء كورونا فيروس المستجد (كوفيد 19) على مستوى القطر الوطني، تعلم وزارة الشباب والرياضة عن اتخاذ الإجراءات التالية وذلك بداية من يوم الاثنين 16 مارس 2020".

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وأضاف البيان "غلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبانية والترفيهية إلى غاية 05 أفريل 2020، ويستثنى من هذه الإجراءات الرياضيين المتأهلين لألعاب طوكيو 2020 والرياضيين المعنيين بالدورات التأهيلية لهذه الأولمبياد، وذلك بالتنسيق مع الاتحاديات المعنية وكذا المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة.

كما قررت الوزارة تأجيل كل المنافسات الرياضية (البطولات الرياضية و دورات الكؤوس) في جميع الاختصاصات، منع كل التنقلات وتبادلات الشباب بين دور الشباب إلى غاية 05 أفريل 2020".

كما سيتم تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب، المهرجانات، اللقاءات، المعارض والصالونات على المستوى المحلي، الجهوي، والوطني إلى غاية 05 أفريل 2020.

وأيضا تأجيل كل النشاطات المنظمة في الهواء الطلق، وتأجيل كل الجمعيات العامة لهيئات التنشيط الرياضي.