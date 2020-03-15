كشف بعض سكان الشريط الحدودي مع تونس أن وحدة الإسعاف الطبي السريعة بمدينة الرديف التونسية تدخلت اليوم الأحد على مستوى منزل لفحص شخص يشتبه في إصابته بفيروس كرونا.

وقد تحولت الوحدة المختصة رفع عينات للتحليل و فرض الحجر الصحي الذاتي بالمنزل على المشتبه فيه في إنتظار صدور النتائج. بعد أن قام بالإبلاغ عن إصابته بأعراض مشكوك فيها وتضيف مصادرنا ان المعني يتردد على الجزائر وهو من أبلغ وبكل شجاعة وحدة الإسعاف المختص عن نفسه،دون تردد و يخضع المشتبه حاليا رفقة أفراد عائلته للحجر الصحي. والفحوصات الطبية المعمقة.

للإشارة فان معتمدية الرديف تقع في جنوب غرب تونس بولاية قفصة على الحدود التونسية الجزائرية بإقليم ولاية تبسة.

وشهدت الرديف في الأيام الأخيرة عودة مكثفة لمغتربين تونسبين من ايطاليا وفرنسا.